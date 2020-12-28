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Нацбанк отказал в продаже "БТА Банка" белорусу из санкционного списка ЕС


фото: ldaily.ua
Регулятор отказал белорусскому владельцу "Интерсервиса" и "Нефтебитумного завода" Николаю Воробью в праве покупки "БТА Банка" из-за присутствия мужчины в санкционном списке "друзей Лукашенко"

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк отказал гражданину Республики Беларусь Микалай Варабью в покупке "БТА Банка". Такое решение регулятор принял 24 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Причиной отказа в регуляторе назвали "не безупречную деловую репутацию заявителя".

"Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Микалая Варабья отнесли к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции)", - пояснили в НБУ.

Еще одним основанием отказа стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Сейчас контроллером АО "БТА Банк" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.

Справка: "БТА Банк" основан в 1992 году, с тех пор Ракишев владеет контрольным пкетом акций. По данным НБУ, "БТА Банк" по объему активов - 71-й (385,61 млн грн) из 74 финучреждений в Украине

  • Напомним, в начале декабря Николай Воробей получил предварительное разрешение на покупку "БТА Банка" от АМКУ.

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