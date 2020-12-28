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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине вручили подозрения задержанным по делу об убийстве военнослужащего 25 декабря

На Херсонщине вручили подозрения задержанным по делу об убийстве военнослужащего 25 декабря

Задержанным за убийство военного, которое произошло ночью 25 мая в городе Новая Каховка Херсонской области, вручили подозрения

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Херсонщины Татьяна Пшонь, передает "Укринформ".

"Полицейские установили лиц, которые нанесли телесные повреждения - ими оказались двое местных жителей, это 35-летний и 41-летний мужчины. Сейчас мужчинам уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего ", - рассказала пшено.

Пресс-секретарь отметила, что мужчин не задерживали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины, потому что их лица установили, когда прошли сутки после совершения преступления.

По ее словам, сейчас полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд будет рассматривать избрание меры пресечения 28 декабря.

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