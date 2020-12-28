На Херсонщине вручили подозрения задержанным по делу об убийстве военнослужащего 25 декабря

28 декабря, 2020, 14:04

Задержанным за убийство военного, которое произошло ночью 25 мая в городе Новая Каховка Херсонской области, вручили подозрения

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Херсонщины Татьяна Пшонь, передает "Укринформ".

"Полицейские установили лиц, которые нанесли телесные повреждения - ими оказались двое местных жителей, это 35-летний и 41-летний мужчины. Сейчас мужчинам уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего ", - рассказала пшено.

Пресс-секретарь отметила, что мужчин не задерживали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины, потому что их лица установили, когда прошли сутки после совершения преступления.

По ее словам, сейчас полицейские обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд будет рассматривать избрание меры пресечения 28 декабря.

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