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Espreso.tvМирМЗ Словакии позволило работать в офисах больным COVID-19 высокопоставленным должностным лицам

МЗ Словакии позволило работать в офисах больным COVID-19 высокопоставленным должностным лицам

В Словакии чиновникам, которые заражены коронавирусом или контактировали с больными, позволили работать в офисах

Об этом сообщает телеканал TA 3.

Минздрав разрешил президенту, премьер-министру, министрам, депутатам парламента, председателю Конституционного суда и генеральному прокурору страны продолжать работу в офисах, даже если они получили положительный тест на COVID-19 или контактировали с больным.

Также в ведомстве добавили, что официальным лицам разрешено приходить в офис, если этого требуют государственные интересы или необходимо оперативно принять важное решение.

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