 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоМитингующие пытались прорваться в здание Минрегиона, пострадал полицейский

Митингующие пытались прорваться в здание Минрегиона, пострадал полицейский


фото: reuters
Группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития громад и территорий

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Один из мужчин избил полицейского. Его задержали. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

"После проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, протестующие жалуются на то, что Минрегион проводит легализацию нарушений законов и строительных норм коррупционным способом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать