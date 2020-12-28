Митингующие пытались прорваться в здание Минрегиона, пострадал полицейский

28 декабря, 2020, 15:08

Группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития громад и территорий

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Один из мужчин избил полицейского. Его задержали. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

"После проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, протестующие жалуются на то, что Минрегион проводит легализацию нарушений законов и строительных норм коррупционным способом.