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Минфин создал Украинскую финансовую жилую компанию для развития доступной ипотеки

Министерство финансов создало Украинскую финансовую жилую компанию для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Министр финансов Сергей Марченко подписал устав ПАО "Украинская финансовая жилая компания", создан для разработки и внедрения механизма доступной ипотеки. В частности речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7% годовых сроком на 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков с государственного посредничества ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральным директором компании назначен экс-заместитель министра финансов Василия Шкуракова.

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