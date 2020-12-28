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Espreso.tvЭкономикаMultiplex заявил о "неправомерном отказе" государства в выдаче помощи для ФЛП - работников компании

Multiplex заявил о "неправомерном отказе" государства в выдаче помощи для ФЛП - работников компании

В сети кинотеатров Multiplex заявили о "неправомерном отказе" в предоставлении единовременной государственной помощи в размере 8 тыс. грн работникам компании, зарегистрированным как физические лица - предприниматели

Об этом пишет Экономическая правда.

"В сети кинотеатров Multiplex на такую помощь имеют право 514 сотрудников, однако ее предоставили лишь четверым, а остальным работникам неправомерно отказали", - пишет издание.

Отмечается, что в соответствии с утвержденной процедурой получения государственной помощи сотрудники сети, начиная с первого дня действия программы, пытались подать свои заявки и получали автоматические отказы по разным причинам.

"Самой распространенной из них было отсутствие КВЭД Multiplex в списке получателей помощи, а также отказ из-за того, что некоторые сотрудники работают по совместительству", - говорится в заявлении компании.

При этом в компании отмечают, что оба заявления являются неправомерными, поскольку в представленном на сайте "Дія" перечня Классификации видов экономической деятельности (КВЭД), подпадающих под оказание помощи, основной КВЭД кинотеатров отсутствует, а сотрудники-совместители числятся в сети по основному месту работы, что также соответствует требованиям получения госпомощи по закону.

"Сотрудники Multiplex, а также руководство компании неоднократно обращались в службу технической поддержки "Дія", представителей Пенсионного фонда, Министерства цифровой трансформации и других ведомств, однако в результате этих обращений финансовую помощь смогли получить лишь четверо сотрудников", - подчеркнули в Multiplex.

В пресс-службе отметили, что Multiplex готовит официальные запросы в соответствующие государственные учреждения, международные бизнес- и профессиональные ассоциации, ведет переговоры с министерствами.

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