Максимальная цена на газ в январе вырастет на 20%

28 декабря, 2020, 12:56

Максимальная цена на газ в январе выросла на 20% по сравнению с декабрьским показателем и составила 10,8 грн/куб.м

Об этом свидетельствуют данные на сайте консультационного центра ГазПравда .

Отмечается, что по состоянию на утро 28 декабря свои ценовые предложения на январь 2021 года обнародовали 55 газоснабжающих компаний. Еще около 10 поставщиков этого не сделали.

Согласно данным центра, самую низкую цену на январь заявила компания "Газ АП": 6,99 грн / куб.метр, что на 66 коп. больше декабрьский показатель.

Компания Megawatt установила январскую цену на газ 7,05 грн, что на 1,1 грн больше цены декабря.

В общем, цены поставщиков колеблются в диапазоне 7,39-10,8 грн / куб.метр.

При этом ряд региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах, установил январскую цену на уровне 9,88-9,93 грн / куб.метр.

Отмечается, что самую высокую цену за январь предложила компания "Львовэнергосбыт" - 10,8 грн / куб. Это на 20% больше декабрьского показателя, который составлял 9,05 грн / куб.м.

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