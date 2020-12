Ляшко: в Украине нашли возможности для хранения вакцин от COVID-19

28 декабря, 2020, 07:34

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине есть условия для хранения вакцин от коронавируса COVID-19 при температуре -80 ° C

Об этом Ляшко заявил в эфире канала "Украина 24" .

По словам чиновника, Минздрав не имел складов с соответствующими условиями для хранения, но частные компании предложили свои возможности.

"В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 ° C. Мы подняли наши национальные склады, которые есть в Минздраве, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 ° C. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями - и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки к пунктам прививки вакцины и при температуре хранения -80 ° C ", - сказал Ляшко.

Главный санитарный врач Украины также рассказал, как транспортировать вакцины.

"Здесь какая логика: вакцина прилетает на самолете, из машины в состав мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружаем в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт прививки, и в пункте прививки она может храниться 5 дней при температуре +2 ... 8 ° C ", - сказал Ляшко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на закупку вакцины от коронавируса в бюджете заложено 3 млрд грн .

