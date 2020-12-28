Ломаченко - грязный боец: Лопес-старший об украинском боксере

28 декабря, 2020, 12:57

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса, заявил, что украинец Василий Ломаченко является грязным боксером

Об этом сообщает fightnews.info.

По словам Лопеса-старшего, он больше не хочет говорить о Ломаченко.

"Как мне кажется, Лома знал, что проигрывает, и он начал драться, используя грязную тактику. Ломаченко - грязный боец. Он грязно бился с моим сыном. Это точно. Лома набил ему шишку чертовыми ударами головой. Я даже сказал сыну в восьмом раунде : "Ты должен остановить этого чувака. Нужно его вынести ". Я говорил, что надо избавляться от него, поскольку он нанесет рассечение. Но это осталось в прошлом. Я не хочу говорить об этом", - сказал Теофимо Лопес-старший.

Теофимо Лопес, благодаря победе над Василием Ломаченко, получил пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговый" титул WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 21 декабря журнал The Ring признал Теофимо Лопеса вместе с Тайсоном Фьюри лучшими боксерами 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb