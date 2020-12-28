Курс валют: гривна укрепилась на 10 копеек относительно доллара

28 декабря, 2020, 09:23

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 28 декабря 2020 года на отметке 28,35 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 24 декабря курс составлял 28,45 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 28 декабря установлен на уровне 34,56 грн / евро. По состоянию на 24 декабря курс составлял 34,61 грн / евро.

На наличном рынке 28 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,18, продают - по 28,27 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 32 грн / $, продажи - в пределах 28,18 - 29,30 грн / $.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb