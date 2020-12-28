Коронавирус: Украина начнет возвращаться к обычной жизни в апреле 2021 года, - Ляшко
Такой прогноз дал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Украины 24 .
"У меня такие прогнозы, что мы с апреля (2021 - ред.) будем потихоньку возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений", - сказал он.
Ляшко добавил, что важно не допустить еще одной вспышки инфекции рядом с коронавирусом.
"Больше всего мне бы хотелось, - чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху", - сказал он.
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