Капранов о данных МЗ: Единственный способ "победить" коронавирус - прекратить тестирование

Об этом он заявил в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

Капранов прокомментировал данные Минздрава о количество тестов на коронавирус и случаев заражения.

"Прекратим делать тесты и успокоимся. Единственный способ победить коронавирус - прекратить тестирование. Если мы сделаем 8 тыс. тестов, то у нас еще меньше больных будет. И правительство это знает, поэтому если на апрель они планируют уменьшить тестирование, то ситуация улучшится. Если мы сделаем 8 тыс. тестов, то у нас еще меньше больных будет, например", - заявил Капранов.

Также писатель Дмитрий Капранов отметил, что если бы правительство "ценило собственные обещания и хоть каким-то образом пыталось отчитываться, то Зеленский сам себе поставил те 5 вопросов, которые задавал Порошенко во время их дебатов".

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что " медицинская система стала намного сильнее и более способной к вызовам".

До конца года в Украине планируют приобрести 1,3 млн тестов на антиген к COVID-19, 66 тыс. уже закуплены.

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