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Кабмин вернул Министерство аграрной политики

Кабинет министров Украины возобновил Министерство аграрной политики, которое отменили в 2019 году, объединив с Министерством экономики и торговли

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 28 декабря.

Так, правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое прекратило работу отдельного аграрного ведомства.

"Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.

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