Кабмин вернул Министерство аграрной политики
28 декабря, 2020, 19:29
Кабинет министров Украины возобновил Министерство аграрной политики, которое отменили в 2019 году, объединив с Министерством экономики и торговли
Соответствующее решение принято на заседании Кабмина 28 декабря.
Так, правительство отменило постановление о создании Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое прекратило работу отдельного аграрного ведомства.
"Это, по сути, дает старт созданию нового Министерства аграрной политики", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.
- Напомним, ранее Верховная Рада Украины назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
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