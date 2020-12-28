ГСЧС предупредила украинцев о гололедице на дорогах и сильном ветре

28 декабря, 2020, 08:36

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о гололедице в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

28 декабря в Украине порывы ветра 15-20 м / с, во всех областях гололед, на дорогах гололедица (и уровень опасности).

На Киевщине утром и днем порывы 15-20 м / с, гололед, на дорогах гололедица (I уровень).