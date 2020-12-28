Главный инфекционист США считает, что худший этап пандемии еще впереди
Об этом сообщает Голос Америки .
"Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год", - сказал он.
Инфекционист считает, что новый всплеск распространения вируса в стране может быть связан с периодом зимних праздников.
По мнению врача, людям сложно оставаться дома, сложно быть наедине в период праздников, поэтому он ожидает ухудшения ситуации.
"С уровнем госпитализации в 120 000 человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе", - сказал он.
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Также Фаучи высказал прогноз относительно того, когда после вакцинации у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу.
"Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета) процент людей", - сказал он.
Общее количество инфицированных коронавирусом превысило 81 млн человек.
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