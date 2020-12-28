Главный инфекционист США считает, что худший этап пандемии еще впереди

28 декабря, 2020, 13:14

Глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи считает, что худший этап пандемии ждет мир после праздников

Об этом сообщает Голос Америки .

"Мы очень вероятно можем увидеть послепраздничную вспышку, я имею в виду Рождество и Новый год", - сказал он.

Инфекционист считает, что новый всплеск распространения вируса в стране может быть связан с периодом зимних праздников.

По мнению врача, людям сложно оставаться дома, сложно быть наедине в период праздников, поэтому он ожидает ухудшения ситуации.

"С уровнем госпитализации в 120 000 человек в день, сейчас мы действительно в критической фазе", - сказал он.

Читайте также: "Потому что доза предназначена для граждан России": посол США в РФ отказался вакцинироваться "Спутник V"

Также Фаучи высказал прогноз относительно того, когда после вакцинации у американцев появится коллективный иммунитет к вирусу.

"Я думаю, что возможно, это произойдет к середине-концу следующего лета. Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета) процент людей", - сказал он.

Общее количество инфицированных коронавирусом превысило 81 млн человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb