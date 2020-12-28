Глава КС Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для вручения ему подозрения, - СМИ

28 декабря, 2020, 11:30

По информации СМИ, 28 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий не посетил Офис генерального прокурора для вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского завода

Об этом сообщает источник "Укринформа" в Офисе генпрокурора.

"Александр Тупицкий не пришел, сославшись на семейные обстоятельства. Подозрение подписано и отправлено по почте. Он считается подозреваемым", - сказал он.

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Напомним, 28 декабря главу КС Тупицкого вызвали в ОГПУ для вручения уведомления о подозрении в деле приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

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Напомним, ранее в пресс-службе заявили, что Тупицкий, учитывая полученную повестку, готовит ряд ходатайств к ОГП.

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