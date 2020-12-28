Глава КС Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для вручения ему подозрения, - СМИ
Об этом сообщает источник "Укринформа" в Офисе генпрокурора.
"Александр Тупицкий не пришел, сославшись на семейные обстоятельства. Подозрение подписано и отправлено по почте. Он считается подозреваемым", - сказал он.
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Напомним, 28 декабря главу КС Тупицкого вызвали в ОГПУ для вручения уведомления о подозрении в деле приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
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Напомним, ранее в пресс-службе заявили, что Тупицкий, учитывая полученную повестку, готовит ряд ходатайств к ОГП.
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