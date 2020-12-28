Германия не изменит позицию по "Северному потоку-2", несмотря на смену власти в США - Маас
Об этом заявил в интервью DPA министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает DW .
Отметим, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода.
"Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку - 2 ", - отметил он.
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По словам Мааса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем.
"Важно, что мы из центральных стратегических и геополитических вопросов придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - резюмировал он.
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