Германия не изменит позицию по "Северному потоку-2", несмотря на смену власти в США - Маас

28 декабря, 2020, 13:37

Германия не собирается менять свою позицию по вопросу о достройке трубопровода "Северный поток - 2" на фоне готовящегося прихода к власти новой администрации в США

Об этом заявил в интервью DPA министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас, передает DW .

Отметим, избранный президент США Джозеф Байден, как и действующий глава Белого дома Дональд Трамп, выступает против строительства газопровода.

"Федеральное правительство не изменит своего отношения к "Северному потоку - 2 ", - отметил он.

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По словам Мааса, проблемы, в оценках которых Вашингтон и Берлин будут расходиться, останутся и в дальнейшем.

"Важно, что мы из центральных стратегических и геополитических вопросов придерживаемся единой линии, находимся по одну сторону", - резюмировал он.

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