Футболисты "Реала" просят продать звездного партнера
Об этом сообщает Diario Gol.
По информации источника, у полузащитника испортились отношения с другими игроками "Реала". Капитан "королевского" клуба Серхио Рамос несколько раз выражал свое недовольство по поводу того, как Иско показывает себя на тренировках и матчах.
Футболисты "Реала" уже выступили за то, чтобы боссы мадридского клуба продали Иско в ближайшее трансферное окно.
Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне хавбек провел лишь 10 матчей в чемпионате Испании и в основном выходил на замену. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.
Вместе с "королевским" клубом Иско четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
- 1 декабря стало известно, что Иско отказался от трансфера в туринский "Ювентус".
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