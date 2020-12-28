Футболисты "Реала" просят продать звездного партнера

28 декабря, 2020, 11:55

Футболисты мадридского "Реала" выступили за то, чтобы клуб продал полузащитника Иско

Об этом сообщает Diario Gol.

По информации источника, у полузащитника испортились отношения с другими игроками "Реала". Капитан "королевского" клуба Серхио Рамос несколько раз выражал свое недовольство по поводу того, как Иско показывает себя на тренировках и матчах.

Футболисты "Реала" уже выступили за то, чтобы боссы мадридского клуба продали Иско в ближайшее трансферное окно.

Контракт Иско с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне хавбек провел лишь 10 матчей в чемпионате Испании и в основном выходил на замену. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

Вместе с "королевским" клубом Иско четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

1 декабря стало известно, что Иско отказался от трансфера в туринский "Ювентус".