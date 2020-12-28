ФК "Карпаты" просит болельщиков финансировать клуб

28 декабря, 2020, 16:38

Львовские "Карпаты" стали первым украинским клубом, который зарегистрировался на платформе донатов Patreon

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт "Карпат".

"Мы запустили революционный для нашего футбола проект -" Карпаты "стали первым украинским клубом с официальной страницей на международной платформе донатов Patreon. У клуба больше нет собственника-олигарха, который играет по своему усмотрению. Но у "Карпат" остается одна из крупнейших в Украине армия болельщиков. Для того чтобы превратить эти пафосные слова в реальность, необходимы две вещи - ответственность болельщиков и возможности влияния на клуб. Ответственность - это осознание, что без вашей поддержки и помощи не будет никакого прогресса клуба, он вообще может умереть", - говорится в сообщении клуба.

На ресурсе каждый желающий может выбрать ежемесячной платеж, который он готов инвестировать в клуб.

"Система работает очень просто - заходите на patreon.com/fckarpatylviv, выбираете ежемесячный платеж, который вам подходит (3, 6, 15 или 30 евро) и указываете банковскую карту, с которой эта сумма будет списываться автоматически. В случае чего вы можете отписаться в любой момент. Важный нюанс - сбор средств на Patreon происходит максимально прозрачно, каждый посетитель страницы "Карпат" может видеть в режиме онлайн количество патронов и общую сумму. Чем больше ваш платеж - тем больше возможностей вы получаете. Весь перечень указан на Patreon . Самая главная возможность - вы станете не просто болельщиком, а получите особый статус и начнете в определенной степени управлять клубом", - говорится в заявлении "Карпат".