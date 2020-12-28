Facebook закрывает офисы в Ирландии из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов

28 декабря, 2020, 11:53

По обвинению в уклонении от уплаты налогов на $ 9 млрд Facebook закроет ирландскую дочку

Об этом рассказывает The Guardian.

Отмечается, что компания решила закрыть ирландские подразделения и вернуть свою интеллектуальную собственность в США вскоре после того, как Служба внутренних доходов США (IRS) подала на компанию в суд.

В IRS заявили, что компания задолжала более $ 9 млрд за свое решение от 2010 года "оптимизировать" налогообложение через Ирландию, где самая низкая ставка налога на доходы корпораций в Европе.

Отмечается, что перед выходом на биржу в 2012 году Facebook оценила свои нематериальные активы в $ 6,5 млрд в 2010 году, но в IRS заявили, что реальная стоимость компании была втрое больше и составляла $ 21 млрд.

Решение о ликвидации трех ирландских холдинговых компаний Facebook было зарегистрировано Управлением регистрации ирландских компаний.

В заявлении Facebook говорится, что ирландская холдинговая компания "была ликвидирована в результате изменения, которое лучше всего соответствует операционной структуре корпорации". В рамках подготовки к окончательному закрытию ирландской дочки активы Facebook Ireland Holdings были переданы ее материнской компании в США.

"Лицензии на интеллектуальную собственность, связанные с нашими международными операциями, были репатриированы назад в США. Мы считаем, что это соответствует недавним и будущим изменениям налогового законодательства, за которые политики выступают по всему миру", - заявили в Facebook.

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