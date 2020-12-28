ЕБРР закупит новые вагоны для киевского метро

28 декабря, 2020, 10:39

Европейский банк реконструкции и развития разместил объявление о покупке новых вагонов для Киевского метрополитена

Об этом в Facebook написал начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Аукцион будет состоять из двух лотов. Первый из них - закупка 5 поездов с обособленными вагонами (25 вагонов). А второй - 5 поездов с межвагонном проходом (25 вагонов). Такой тип вагонов раньше не использовался в столичной подземке", - написал Брагинский.

Он отметил, что проведение тендера предусмотрено 11 марта 2020. До этого участники будут подавать заявки по соответствующей форме ЕБРР на платформе банка.

Брагинский также напомнил, что в октябре Киевсовет одобрил привлечение кредита ЕБРР на приобретение 50 вагонов метрополитена. Новый подвижной состав планируется использовать на зеленой линии после открытия новых станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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