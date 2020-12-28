Двое шахтеров в Луганской области попали под завал
28 декабря, 2020, 11:21
Двое горняков шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" попали под завал
Об этом Укринформу сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
"Поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря в 23.40 произошел завал в 4 южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м. Под завалом находится два работника, с одним из которых является связь" , - рассказала Погукай.
Сведения о погибших или травмированных пока отсутствуют.
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