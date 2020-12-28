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Двое шахтеров в Луганской области попали под завал

Двое горняков шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" попали под завал

Об этом Укринформу сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"Поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря в 23.40 произошел завал в 4 южном вентиляционном ходке горизонта 600-684 м. Под завалом находится два работника, с одним из которых является связь" , - рассказала Погукай.

Сведения о погибших или травмированных пока отсутствуют.

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