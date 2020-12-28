Должностные оклады педагогов с 1 января вырастут на 20%, - Шкарлет

28 декабря, 2020, 14:54

Должностные оклады работников образования с 1 января 2021 года вырастут на 20%

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, с 1 января 2021 должностные оклады педагогов увеличатся на 20%. По сравнению с 1 апреля 2020 года, по состоянию на 1 декабря 2021, увеличение составит 30%.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, министерство подготовило законопроект о социальных гарантиях педагогическим и научно-педагогическим работникам в случае заболевания коронавирусом.

"Это предложение согласовано и мы ждем от президента внесения его в парламент. Я думаю, что когда парламент заработает президент внесет это предложение", - цитирует пресс с-лужба слова Шкарлета.

Кроме того, по его словам, правительство разработало проект постановления, предусматривающий увеличение зарплаты медицинским работникам учреждений образования на 20%. Он направлен на согласование в центральные органы исполнительной власти.

Шкарлет также добавил, что сокращение расходов на образование зависит "не от того, что забрали средства".

"Те сокращения, которые состоялись между первым и вторым чтением, зависят не от того, что у нас забрали деньги. А от того, что увеличение минимальной заработной платы с 1 июля было перенесено на 1 декабря. То есть это операционная разница. У образования почти ничего не забрали. забрали 500 млн, то есть капитальные расходы. Но я уверен, что в течение 2021 сможем несколько наверстать, определенным образом распределить бюджет, и мы за это будем бороться ", - отметил министр.