Чтобы снизить уровень авиационных отходов: ученые превратили углекислый газ в реактивное топливо

28 декабря, 2020, 16:37

Ученые Оксфордского университета смогли превратить углекислый газ в реактивное топливо, что увеличивает шансы на использование самолетов с нулевым уровнем отходов

Об этом сообщает Engadget.

Ученые Оксфордского университета нашли способ снизить уровень авиационных отходов. Они превратили CO 2 в реактивное топливо

Как отмечают исследователи, новая методика позволяет эффективно изменить процесс сгорания топлива благодаря органическому сжиганию.

Так, они нагрели смесь лимонной кислоты, водорода и железо-марганцево-калиевого катализатора, чтобы превратить CO 2 в жидкое топливо, которым можно заправить реактивный самолет.

Сообщается, что провести преобразования удалось только в лаборатории, и исследователи смогли добыть всего несколько граммов горючего. Чтобы осуществить один полет, понадобится больше материалов, а для достижения нулевого уровня выбросов системы сбора и преобразования диоксида углерода в реактивное топливо должны работать на "чистой" энергии.

Сейчас специалисты обсуждают этот вопрос с промышленными партнерами и "не видят больших научных препятствий".

Такой метод преобразования - один из вариантов для авиакомпаний осуществить переход на экологические самолеты, когда они будут готовы, и сохранить те транспортные средства, которыми они уже владеют.

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