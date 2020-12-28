Чтобы снизить уровень авиационных отходов: ученые превратили углекислый газ в реактивное топливо
Об этом сообщает Engadget.
Ученые Оксфордского университета нашли способ снизить уровень авиационных отходов. Они превратили CO2 в реактивное топливо
Как отмечают исследователи, новая методика позволяет эффективно изменить процесс сгорания топлива благодаря органическому сжиганию.
Так, они нагрели смесь лимонной кислоты, водорода и железо-марганцево-калиевого катализатора, чтобы превратить CO2 в жидкое топливо, которым можно заправить реактивный самолет.
Сообщается, что провести преобразования удалось только в лаборатории, и исследователи смогли добыть всего несколько граммов горючего. Чтобы осуществить один полет, понадобится больше материалов, а для достижения нулевого уровня выбросов системы сбора и преобразования диоксида углерода в реактивное топливо должны работать на "чистой" энергии.
Сейчас специалисты обсуждают этот вопрос с промышленными партнерами и "не видят больших научных препятствий".
Такой метод преобразования - один из вариантов для авиакомпаний осуществить переход на экологические самолеты, когда они будут готовы, и сохранить те транспортные средства, которыми они уже владеют.
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