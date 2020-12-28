Азербайджан заявил о гибели своего военного в Нагорном Карабахе

28 декабря, 2020, 11:34

Министерство обороны Азербайджана заявило о гибели своего военного в Нагорном Карабахе в результате нападения армянской стороны

Об этом ведомство сообщило в своем Twitter .

"27 декабря около 15:30 незаконная армянская вооруженная группировка или отряд из 6 человек из армянских вооруженных сил, которые остались на территории, напал на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акакий). В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии солдат Ганбари Эльмира Раиль, а солдат Алиев Эмин Сулейман получил ранения ", - заявили в министерстве.

Азербайджан заявил, что "в результате принятых мер все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены".

Отвечая на вопрос о сообщениях в СМИ в воскресенье о возможной стычке в регионе, армянские власти заявили, что таких инцидентов не было.

Новый этап конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией вспыхнул 27 сентября. Он продолжался до 9 ноября. В ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали мирное соглашение, которое фактически является капитуляцией Еревана.

25 декабря в Азербайджане началась демобилизация мобилизованных для участия в войне в Нагорном Карабахе.

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