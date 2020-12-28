Антирекорд COVID-19 в Британии: за сутки зафиксировали более 41 тыс. случаев заражения

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Великобритания заявила о 41 385 новых случаев COVID-19. Это новый ежедневный рекорд на фоне быстрого распространения нового штамма COVID-19.

"Это очень высокий уровень инфекции, что вызывает растущее беспокойство в то время, когда наши больницы наиболее уязвимы, и во многих регионах растет число новых пациентов", - сказала медицинский директор государственного агентства Public Health England Ивонн Дойл.

Она заявила, что "основы", такие как мытье рук, ношение масок, социальное дистанцирование и соблюдение ограничений, действующих в регионах, остаются важными.

Неизвестно, было ли увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Британии почти на 11 000 частично результатом колебаний показателей тестирования в праздничные выходные, поскольку данные о количестве людей, проходящих тестирование, не публиковались с 23 декабря.

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