За год биткоин подорожал в 4 раза

27 декабря, 2020, 09:53

Из-за финансовой активности на новогодние и рождественские праздники стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - установила новый абсолютный рекорд

По состоянию на утро воскресенья, 27 декабря 2020 года, на международных виртуальных торгах за 1 биткоин дают $ 27,789.70, передает Еспресо.TV со ссылкой на CoinDesk .

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При этом 1 января 2020 года он стоил $ 7,179,00.

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