Из-за вето Трампа в США остались без выплат 11 миллионов безработных

27 декабря, 2020, 20:11

Президент США Дональд Трамп ветировал законопроект о помощи в связи с пандемией COVID-19 и заблокировал выплаты по безработице для 11 миллионов американцев

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выплаты по безработице были приостановлены после того, как Трамп отказался подписать законопроект, принятый Конгрессом на этой неделе после длительных переговоров.

В частности, действующий президент США не подписал пакет экономической помощи на сумму $900 млрд.

"Я просто хочу, чтобы наши замечательные люди получили по $2 тыс, а не мизерные $600, заложенные в законопроети", - пояснил Трамп.

В отклоненном документе заложены еженедельные дополнительные выплаты по безработице в $300 для людей, оставшихся без работы из-за пандемии COVID-19. Срок действия льгот истек 26 декабря, оставив без помощи около 11 млн человек. Законопроект также содержит единовременные выплаты до $600 для американцев с определенным уровнем доходов.

Напомним, 23 декабря Трамп ветировал военный бюджет США на 2021 год, который включает военную помощь Украине и санкции против РФ, в том числе расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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