Ярош: команда Зеленского - это ликвидаторы украинской государственности

27 декабря, 2020, 11:10

Вокруг действующего украинского президента Владимира Зеленского сплотились фигуры, которые целенаправленно занимаются ликвидацией украинской государственности. Для этого они используют и самого президента

Об этом командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош заявил в еженедельной программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"На мой взгляд, эта власть прекрасно понимает, что она делает. Если сначала я тоже мог себе думать о том, что это незнание, некомпетентность, непрофессионализм и т.д., то сейчас уже видно, что это довольно системная работа и я все больше и больше говорю своим собратьям о том, что эта власть - это ликвидаторы нашей государственности. То есть это те люди, которые имеют очень четкую цель и действуют они различными способами, используя, возможно, этого нашего непутевого, к сожалению, президента Зеленского. Я не исключаю, что он действительно там что-то не понимает, но он несет за это все персональную ответственность. Безусловно. Ведь именно он возглавляет власть, именно он, несмотря на предупреждение, решил баллотироваться и победил на тех президентских выборах ", - отметил Ярош.

По его мнению, речь идет именно о "системной работе", которая курируется "непосредственно Москвой".

И соответствующих подтверждений, как считает командир УДА, хватает.

"Они каждый день все новые и новые зашквары делают. И самое главное, что уничтожается сама государственная система, институты государственные уничтожаются, уничтожаются принципы, на которых может строиться государство. Здесь они очень последовательны", - подчеркнул Дмитрий Ярош.

Полный выпуск пограммы:

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb