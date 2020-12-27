Вооруженное сопротивление захватчикам окажется для России таким же шоком как и нынешняя белорусская революция, - Санников
фото: alinafortuna.wordpress.com
В этом заверил белорусский оппозиционер, политик и дипломат, экс-замминистра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Санников в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Одно дело демонстрация пропаганды на территории Беларуси или отправка пропагандистов и другое дело появление чужих войск в чужих мундирах на территории нашего государства. Вот этого терпеть белорусы точно не будут. И на нашей стороне будут все законы и международное право, потому что вооруженное сопротивление против оккупантов - это святая обязанность каждого гражданина, который обязан защищать свою страну. В том числе и вооруженные силы Беларуси обязаны этим заниматься", - отметил политик.
Предварительные расчеты верхушки РФ в данном случае, как подчеркнул Санников, снова окажутся ошибочными.
"Как не ожидали такой революции мощной в Беларуси, так, наверное, неправильно оценивают и то, какой отпор здесь могут дать любым намерениям российских военных или ментов", - уверен Андрей Санников.
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