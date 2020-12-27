В зоне ООС взят под стражу командир батальона, которого солдат обвинил в избиении

27 декабря, 2020, 15:00

23 декабря 2020 года военнослужащий одной из бригад, выполняющих боевые задачи в районе операции Объединенных Сил, был доставлен в стабилизационный центр, а позже, 24 декабря, в военный госпиталь в связи с ухудшением состояния здоровья. Из показаний врачей стало известно, что военнослужащий имел внешние признаки наркотического опьянения и пожаловался, что получил травмы в результате избиения командиром батальона

Об этом сегодня, 27 декабря 2020 года, официально сообщило Оперативное Командование "Юг" Вооруженных Сил Украины, информирует Еспресо.TV .

Врачами проведено оперативное вмешательство и установлен диагноз - "закрытая травма живота с раздавливания селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестного вещества".

25 декабря 2020 года назначено и проводится служебное расследование.

В связи с травмированием внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований.

26 декабря 2020 года следователем Территориального управления Государственного бюро расследований (город Краматорск) открыто уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 406 УК Украины (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности) было переквалифицировано в уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 426 - 1 УК Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

В соответствии с постановлением Краматорского городского суда 26 декабря 2020 года командиру одного из батальонов, выполняющих задачи в районе Операции Объединенных Сил, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с содержанием на гауптвахте.

По данному факту сообщено военную прокуратуру Мариупольского гарнизона и Территориальное управление Государственного бюро расследований (город Краматорск).

26 декабря 2020 года для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место отправились рабочие группы представителей Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины и Оперативного командования "Юг".

"Принимаются меры с целью обеспечения соблюдения прав военнослужащих, максимально прозрачного, объективного расследования обстоятельств событий с соблюдением действующего законодательства Украины. В рамках, разрешенных действующим законодательством, не раскрывая тайну следствия, мы и в дальнейшем будем информировать общество о ходе событий. Просим представителей средств массовой информации придерживаться профессиональной этики, а представителей гражданского общества воздержаться от спекуляций с искривлением информации ", - отмечает Служба по связям с общественностью оперативного командования" Юг ".

При этом название батальона не приводится.

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