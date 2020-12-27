В сети опубликовано видео с переброской газовоза на мосту в Житомире

27 декабря, 2020, 10:57

В открытом доступе появилась запись камеры видеонаблюдения на Чудновском мосту в Житомире, которая зафиксировала момент падения грузовика с цистерной газа

На видео видно, что автомобиль двигался в направлении Корбутивки, а на закругленном участке во время подъема выехал на встречную полосу и перевернулся, снес электроопору и повредил забор частного дома, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Житомир.info .

Напомним, 26 декабря на Чудновском мосту в Житомире перевернулась автоцистерна, произошла утечка газа. Над ликвидацией последствий аварии работали ГСЧСники: перекрыли движение транспорта, эвакуировали жителей ближайших домов, наложили бандаж на цистерну.

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