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В Минздраве назвали количество свободных коек для больных COVID-19


фото: Укрінформ
В Украине остаются свободными более 60% коек для больных коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на 26 декабря, заполненность коек для больных COVID-19 в больницах составляет 38,4%. Всего в Украине насчитывается 64 526 коек, предусмотренных для лечения людей с Коронавирусная болезнью.

Больше всего коек заняты в Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях. В Киеве заняты 45,3% коек для пациентов с коронавирусом.

  • Напомним, 26 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в украинских больницах свободны около 30 тыс. коек с кислородом.

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