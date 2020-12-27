В Китае мужчина с ножом бросился на прохожих. Есть погибшие
27 декабря, 2020, 12:40
В провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате вооруженного ножом мужчины погибли семь человек
Еще семь человек получили ранения. Об этом со ссылкой на китайскую газету Global Times передает Еспресо.TV .
По данным издания, одним из раненых является сотрудник правоохранительных органов.
Пострадавшие доставлены в больницу. Нападающий арестованы.
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