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Espreso.tvМирВ Китае мужчина с ножом бросился на прохожих. Есть погибшие

В Китае мужчина с ножом бросился на прохожих. Есть погибшие

В провинции Ляонин на северо-востоке Китая в результате вооруженного ножом мужчины погибли семь человек

Еще семь человек получили ранения. Об этом со ссылкой на китайскую газету Global Times передает Еспресо.TV .

По данным издания, одним из раненых является сотрудник правоохранительных органов.

Пострадавшие доставлены в больницу. Нападающий арестованы.

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