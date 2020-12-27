В Киеве десятые сутки разыскивают 13-летнюю девушку

27 декабря, 2020, 21:30

Юная киевлянка Елена Ципаченко 17 декабря 2020 года ушла из школы №13, на столичной улице Генерала Потапова (Никольская Борщаговка), и до сих пор не вернулась домой

В тот день она со своей намного старше подругой исчезла в неизвестном направлении после четвертого урока, рассказывает Еспресо.TV .

После 22:00 Елена и ее подруга перестали выходить на связь. Родители сразу обратились в полицию.

Однако поиски до сих пор не дали никаких результатов.

Приметы девушки:

рост - 168 см,

волосы - крашеные, светло-рыжие,

глаза - серые,

нос - курносый,

лицо - овальное,

брови - широкие,

особая примета - родинка над правой губой.

Родные Лены просят, чтобы те, кто встретит пропавшую девушку, ни в коем случае не трогал ее, а сразу звонил Нацполиции по номеру 102, или Наталье Ципаченко, матери пропавшей, по номеру 050 - 57 - 60 - 832.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb