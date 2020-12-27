В Киеве десятые сутки разыскивают 13-летнюю девушку
В тот день она со своей намного старше подругой исчезла в неизвестном направлении после четвертого урока, рассказывает Еспресо.TV .
После 22:00 Елена и ее подруга перестали выходить на связь. Родители сразу обратились в полицию.
Однако поиски до сих пор не дали никаких результатов.
Приметы девушки:
рост - 168 см,
волосы - крашеные, светло-рыжие,
глаза - серые,
нос - курносый,
лицо - овальное,
брови - широкие,
особая примета - родинка над правой губой.
Родные Лены просят, чтобы те, кто встретит пропавшую девушку, ни в коем случае не трогал ее, а сразу звонил Нацполиции по номеру 102, или Наталье Ципаченко, матери пропавшей, по номеру 050 - 57 - 60 - 832.
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