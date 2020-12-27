В Днепре рыбак поймал 40-килограммового сома
27 декабря, 2020, 14:15
В Днепре с наступлением зимы энтузиасты не прекращают подводную охоту на крупную рыбу
На своей странице рыбалка и блогер Александр Громадський поделился фото первого зимнего трофея, пойманного с помощью новой винтовки огромного сома, передает Еспресо.TV со ссылкой на Наш город .
По оценкам комментаторов вес рыбы составляет 35-40 кг.
Зато Александр не сообщил параметры трофея, но отметил, что точный выстрел был осуществлен гарпуном Pelengas 700.
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