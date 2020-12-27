В Чехии первым от COVID-19 вакцинировался премьер Бабиш в прямом эфире
27 декабря, 2020, 17:15
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым в стране сделал прививку от коронавируса которая транслировалась в прямом эфире
Об этом сообщает Укринформ.
Андрей Бабиш получил прививку утром в воскресенье. Кадры из Центрального военного госпиталя в Праге транслировались в прямом эфире.
"Этот год стал худшим в современной истории. Многие наши сограждане погибли из-за COVID-19. Вакцина - это надежда на то, что мы вернемся к нормальной жизни", - сказал Бабиш.
Вместе с премьером была вакцинирована ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова.
- 26 декабря стало известно, что вакцину от коронавируса получили все страны Евросоюза, а 27 декабря начинаются массовые прививки во всех странах ЕС.
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