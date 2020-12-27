В боулингклубе в Иллинойсе убиты трое и ранены еще три человека

27 декабря, 2020, 08:23

В результате стрельбы в зале для боулинга в городе Рокфорд (Иллинойс, США), которая произошла вечером в субботу, 26 декабря 2020 года, потеряли жизнь три человека. Еще трое ранены

Как заявляет полиция, подозреваемый находится под стражей, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

Правоохранители получили звонки о стрельбе с несколькими жертвами на улице Дон Картер Лейнс в субботу около 18:55 по местному времени (02:55 по Киеву), сказал начальник городской полиции Даниэль О'Ши на брифинге.

"Когда офицеры прибыли на место, стрелок все еще находился в здании", - сказал О'Ши.

"Ни один офицер не выстрелили из своего оружия, о которой мы знаем на данный момент, но лицо, которое мы считаем ответственным, и единственное лицо, которое мы считаем сейчас причастным, мы пока держим под стражей", - добавил он.

Ответственные сотрудники обнаружили трех человек мертвыми на месте происшествия и еще трех с ранениями от стрельбы, сказал О'Ши.

По его словам, данное преступление было случайным нападением (random attack).

Среди жертв было как минимум двое подростков.

Согласно предварительным данным, огонь велся как внутри, так и снаружи боулинга.

Боулингклуб разместил на своей странице в Facebook сообщение: "Молитесь, пожалуйста".

"Я в ярости и одновременно расстроен насилием сегодня ночью на Дон Картер Лейнс", - заявил мэр Рокфорда Том Макнамара.

"Я думаю о семье тех, кто потерял близких. Я также думаю о тех, кто пострадал, и я надеюсь на их быстрое и полное выздоровление", - отметил руководитель города.

Рокфорд находится примерно в 90 милях к юго-западу от Чикаго, недалеко от границы между штатами Иллинойс и Висконсин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb