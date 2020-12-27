В Бельгии "Санта-Клауса" обвинили в 18 смертях от коронавируса в доме престарелых

27 декабря, 2020, 19:39

В Бельгии после визита зараженного коронавирусом волонтера в дом престарелых было зафиксировано 18 летальных случаев от COVID-19

Об этом сообщает Daily Mail.

Положительный тест волонтер получил через три дня после визита в дом престарелых в коммуне Мол. Мужчину обвиняют в том, что он заразил коронавирусом 121 жителя заведения и 36 его сотрудников.

На фото с праздника видно, что люди не придерживаются социальной дистанции и не все одеты в медицинские массы.

В то же время, вирусолог Марк Ван Ранст выразил сомнение, что волонтер мог инфицировать такое количество людей.

"Даже для сверхраспространителия это слишком много", - сказал бельгийский специалист, который отметил, что визит Санта-Клауса в дом престарелых во время пандемии все равно был плохой идеей.

Он предположил, что причиной массового заражения стала плохая вентиляция в социальном учреждении.

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