В Бельгии "Санта-Клауса" обвинили в 18 смертях от коронавируса в доме престарелых
Об этом сообщает Daily Mail.
Положительный тест волонтер получил через три дня после визита в дом престарелых в коммуне Мол. Мужчину обвиняют в том, что он заразил коронавирусом 121 жителя заведения и 36 его сотрудников.
На фото с праздника видно, что люди не придерживаются социальной дистанции и не все одеты в медицинские массы.
В то же время, вирусолог Марк Ван Ранст выразил сомнение, что волонтер мог инфицировать такое количество людей.
"Даже для сверхраспространителия это слишком много", - сказал бельгийский специалист, который отметил, что визит Санта-Клауса в дом престарелых во время пандемии все равно был плохой идеей.
Он предположил, что причиной массового заражения стала плохая вентиляция в социальном учреждении.
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