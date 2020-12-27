В Беларуси увольняют "неудобных" директоров школ

27 декабря, 2020, 10:14

В Березовском районе Брестской области Беларуси уволены четверо директоров школ

Объяснение следует искать в политической плоскости, ведь все уволенные имели высокую квалификацию и работали без нареканий, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Белсат .

В частности, уволенная директор Березовской базовой школы Инна Жукович этим летом была председателем избирательного участка, где Лукашенко не набрал большинства голосов.

"Официальные наблюдатели, на участке, сказали, что Лукашенко победил, и назвали" подсчеты ". А на следующий день были вывешены протокол, согласно которому победила Тихановська. Какой, на удивление, можно было сфотографировать. На других участках, где были размещены протоколы, можно было сделать копию, но не фотографию ", - говорит независимый обозреватель Сергей Русецкий.

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Также Тихановська набрала вдвое больше голосов, чем Лукашенко, на избирательном участке под председательством Светланы Карпович, уволенного директора СОШ №3 Белоозерск.

На территории Здитивськой школы избирательного участка не было, но теперь уже уволеный директор этого учебного заведения Виталий Жукович был членом инициативной группы оппозиционного кандидата Виктора Бабарыки.

"Он был неудобным человеком, потому что человек, который предлагает определенные идеи и не просто предлагает, а реализует их и преуспевает, он выходит из-под контроля. А власти нужны четкие и предсказуемые люди ", - говорят родители школьников о Виталие Жуковиче.

Жукович работал директором 14 лет подряд. За этот период его школа неоднократно попадала на районную доску почета, там был ряд инновационных проектов в области образования.

Родители говорят, что без этого директора школа перестанет существовать.

Сейчас именно родительская общественность начала кампанию по поддержке уволенных директоров.

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При этом единственным директором, который отказался писать заявление об увольнении и остается в статусе руководителя, является Николай Жукович с местной школы №1. Там была участок, председателем которой тоже был директор.

"Я не хотел бы оставлять родную школу, которой отдал столько лет жизни. 26 лет, 27-й идет ", - говорит Николай Жукович.

Микалай Жукович известен далеко за пределами района, он является автором методических пособий и учебников, получил звание "Отличник народного образования".

Напомним, начиная с президентских выборов 9 августа 2020, в Беларуси продолжаются непрерывные народные протесты против самопровозглашенного главы государства Александра Лукашенко, который уже 26 лет подряд единолично управляет страной. Политологи называют эти протесты общедемократической мирной революцией.

По мнению оппозиции, Лукашенко и подконтрольными ему силовыми ведомствами в Республике Беларусь установлено полноценный диктаторской режим.

Белорусы постоянно выходят на мирные акции, митинги и демонстрации, надеясь таким образом оказать давление на власти и заставить Лукашенко добровольно уйти с занимаемой должности.

Среди протестующих есть погибшие и тяжело ранены.

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