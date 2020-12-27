В Беларуси обвинили Польшу в попытках завербовать военного и дипломата

27 декабря, 2020, 22:47

В Беларуси обвинили польские спецслужбы в попытках завербовать военного и дипломата

Об этом сообщил в своем сюжете телеканал Беларусь 1 .

Государственный телеканал утверждает, что сотрудники польской военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к измене помощника военного атташе Беларуси. Дипломат отказался, после чего от него якобы потребовали оставить белорусскую дипмиссию в Польше.

Стать информатором, по утверждению телеканала Беларусь 1, также предлагали белорусскому кадровому офицеру, который проходил в Польше языковые курсы. В эфире отметили, что военный отказался и сообщил о происшествии властям Беларуси.

По сообщению канала, белорусское Министерство иностранных дел уже отреагировало на инциденты. При этом в Польше случаи, якобы, признали, но "попытались замять скандал".

Напомним, 25 декабря Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси правоохранители задержали якобы группы террористов, которые "везли тонами оружие через Украину".

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