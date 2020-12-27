В 2021 году водохранилища Крыма не наполнятся даже в случае обильных осадков, - эксперт

27 декабря, 2020, 14:50

Водохранилища Крыма в следующем году не наполнятся, даже если зимой и весной будут обильные осадки

Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк, передает Еспресо.TV .

"Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они скорее осуществляют увлажненность территории и пополняют запасы влаги в почве, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая на сегодняшний день стоит перед (российской, - ред.) властью Крыма ", - сказал Яцюк.

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Он также отметил, что ситуация с нехваткой воды в Крыму в 2020 году будет сказываться на его обеспечении водой и в последующие годы.

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