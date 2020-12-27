В 2021 году проукраинские силы должны объединиться, получить власть и навести порядок в стране, - Ярош

27 декабря, 2020, 20:00

Во имя спасения Украины от реванша и капитуляции единение патриотических сил должно произойти несмотря на внутренние разногласия

С таким заявлением командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош выступил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Я сейчас не занимаюсь непосредственно политикой. Я готов поддерживать любые вещи, потому что все же для меня приоритетом является Восточный фронт. Это главной задачей пока остается. Но при всем я вижу в этой платформе в первую очередь, конечно, самую рейтинговую структуру - "Европейскую солидарность". Она сейчас по рейтингам, я смотрю, крупнейшая. Это всеукраинское объединение "Свобода". Это та же "Пропозиция" Филатова. Это та же самая партия Гройсмана и т.д. То есть те государственные силы, которые имеют определенные рейтинги, и общественные организации, которые в 2014-2015 годах себя проявили. Тут надо говорить и с Яценюком", - отметил Ярош.

Кроме того, лидер УДА считает нужным включить в данную "платформу" партию "Национальный корпус".

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"Они проявили себя в грозные времена как патриоты Украины. Поэтому им надо садиться, объединяться. Я готов помогать - быть мостиком", - добавил он.

Вместе с тем, по мнению Яроша, настоящее объединения будет невозможным без готовности политических лидеров поступиться собственными амбициями.

Откладывать же воплощением данного замысла, считает он, не следует и соответствующие переговоры нужно начать уже в начале нового 2021 года.

"Надо державницким силам взять власть и навести порядок. Взять власть, я имею в виду, законно, безусловно. Путем демократических выборов", - подчеркнул Дмитрий Ярош.

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