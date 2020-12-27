Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, какой будет погода в Новогоднюю ночь

27 декабря, 2020, 17:51

В ночь на 1 января в Украине ожидается плюсовая температура

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, в ночь на 1 января ожидается теплая погода.

"Тендендия на Новый год, на 31.12–1.01: теплая погода. С осадками будем определяться постепенно. Хотя понятно, какие могут быть осадки при дневной температуре воздуха +5...+10 градусов, на Востоке +2...+5 градусов", - написала Наталья Диденко .

"Но кроме "плюсов" температурных есть в этом и "плюсы" человеческие - народ, который будет встречать Новый год на улице, не сильно замерзнет", - добавила Наталья Диденко.

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