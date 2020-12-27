Стало известно, как презентованная Лаврову 300-летняя украинская икона попала на Балканы

27 декабря, 2020, 11:53

Икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, незаконно привезена из украинского Донбасса, а в БиГ она попала через Россию и Сербию

29 мая 2018 года в Баня-Луке икону Додику, который тогда был президентом Республики Сербской, подарил председатель Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Душко Вукотич, передает Еспресо.TV со ссылкой на Балканский обозреватель .

Об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов Армии РС, в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте Республики Сербской Небойша Вукановичу.

Вуканович опубликовал разговор с Саввичем в своем блоге.

"Вукотич привез икону из Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотич любые сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.

Согласно обнародованной информации, Душко Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы" (эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе). Представители "власти" Луганска и Донецка якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем привез Додик.

"Тем самым опровергнуто заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье с Баня-Луки", - отмечается в материале.

Накануне Радован Ковачевич, советник председателя Президиума БиГ Милорад Додик, в телеинтервью заявил:

"Икона была в частной собственности семьи с Баня-Луки, которая владела ею олее 15 лет. Они хотели, чтобы эту икону подарили Лаврову".

"Конечно, икона имеет сентиментальную ценность и ценность, исходя из того, что это православная икона, которую освятили, но она не имеет значительной материальной ценности", - отметил Ковачевич.

"Какая семейная икона, это все ложь и мошенничество", - сказал Савич, комментируя рассказ.

Сам Вукотич, который якобы привез из Донбасса и подарил икону Додик, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.

"Я не намерен защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших! Всем известно, что Интерпол работает над этим делом. Это крупнейшее в мире агентство система безопасности! Пусть люди делают свою работу, я всегда доступен им, а также всем агентствам государства, где многие из нас живет среди безумцев, стремящихся внимания медиа! ", - сказал Вукотич журналистам.

Напомним, Россия уже вернула Боснии и Герцеговине старинную украинскую икону, подаренную Лаврову Додиком.

"Возраст" скандального подарка составляет не менее 300 лет.

Сейчас Посол Украины в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич требует передать реликвию Украины .

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