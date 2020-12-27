"В год Быка - без крысы!". Белорусы вышли на еженедельные уличные марши

27 декабря, 2020, 13:00

Сегодня, 27 декабря 2020 года, в Беларуси проходят воскресные антипрезидентские марши

В одном из районов Минска вывесили новогодний баннер: "В год Быка - без крысы!", Рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на портал Хартыя'97 .

Учаска акций в белорусской столице также запускают в воздух бело-красно-белые шарики.

Протесты также проходят в других городах.

Напомним, режим Лукашенко готовится к внедрению уголовной ответственности за национальную БЧБ-символику . Сейчас за ее использование предусмотрено Лиле административное наказание в виде штрафа или административного ареста, тогда как вскоре, очевидно, речь пойдет о лишении свободы.

Основанием для таких изменений в законодательстве является якобы принадлежность БЧБ-флага к "нацистской символики".

Тогда белорусский национальный бело-красно-белый флаг стал государственным при образовании сверстницы УНР - независимой Белорусской Народной Республики, а создатель знамени Клавдий Оч-Душевський увьязнювався что коммунистами, нацистами .

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