"Укрзализныця" закупает пистолеты, - Зеркало недели

27 декабря, 2020, 09:31

Приднепровский филиал "Укрзализныци" планирует приобрести 29 пистолетов Форт-17 отечественного производства для собственной военизированной охраны

Об этом сообщается на портале государственных закупок Dozorro, информирует Еспресо.TV со ссылкой на Зеркало недели .

На это из бюджета предприятия выделено почти 230 тыс. грн. Таким образом, стоимость одного боевого пистолета составляет около 8000 гривен.

Поставщиком (и производителем) этого оружия является Казенное научно-производственное объединение "Форт" МВД Украины.

Летом 2020 пистолеты "Форт" уже заказала Укрпочта.

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