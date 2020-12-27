"Ливерпуль" не смог переиграть аутсайдера в чемпионате Англии

27 декабря, 2020, 20:26

В 15-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл на своем поле вничью с "Вест Бромвичем"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Ливерпуль" повел в счете уже на 12-й минуте, когда забил Садио Мане.

Команда Юргена Клоппа не удержала победу. На 82-й минуте "Вест Бромвич" от поражения спас Семи Аджай.

Несмотря на ничью 1:1, "Ливерпуль" набрал 32 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Эвертон" - действующие чемпионы опережают на 3 пункта.

"Вест Бромвич Альбион" 8 очков и занимает предпоследнее - 19-е место.

Чемпионат Англии

15-й тур

27 декабря

"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" 1:1

Голы: Мане, 12 - Аджай, 82

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