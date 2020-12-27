"Ливерпуль" не смог переиграть аутсайдера в чемпионате Англии
27 декабря, 2020, 20:26
В 15-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" сыграл на своем поле вничью с "Вест Бромвичем"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Ливерпуль" повел в счете уже на 12-й минуте, когда забил Садио Мане.
Команда Юргена Клоппа не удержала победу. На 82-й минуте "Вест Бромвич" от поражения спас Семи Аджай.
Несмотря на ничью 1:1, "Ливерпуль" набрал 32 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Эвертон" - действующие чемпионы опережают на 3 пункта.
"Вест Бромвич Альбион" 8 очков и занимает предпоследнее - 19-е место.
Чемпионат Англии
15-й тур
27 декабря
"Ливерпуль" - "Вест Бромвич" 1:1
Голы: Мане, 12 - Аджай, 82
- Напомним, 26 декабря "Лестер" сыграл на своем поле вничью с "Манчестер Юнайтед" и остался на второй позиции в турнирной таблице.
- Также в 15-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" победил "Челси" в лондонском дерби.
- 27 декабря украинский футболист Андрей Ярмоленко помог "Вест гема" сыграть вничью с "Брайтоном".
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