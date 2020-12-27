Правительство Франции не исключает возможность третьего локдауна
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .
"Мы никогда не исключаем мероприятий, которые могут быть необходимы для защиты населения. Это не значит, что мы приняли решение, но мы наблюдаем за ситуацией час за часом", - подчеркнул Веран.
Французские власти боится новой волны заражений после рождественских и новогодних праздников. Тем более, что скорость циркуляции вируса в стране повысилась и составляет около 15 тыс. выявленных заражений в день, в то время, как совсем недавно это число составляло 11 тыс. Поставленная правительством цель - не более 5 тыс. в день - пока кажется недостижимой.
"Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой - полторы тысячи госпитализаций в день", - добавил министр.
Как отмечается, особое беспокойство вызывает ситуаций в департаментах Гранд-Эст, Бургундия-Франш-Конте и Приморские Альпы, где "наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей в некоторых сельских районах". Мэры отдельных городов на востоке Франции, в частности мэр Реймса, несколько дней назад выступили с настоятельной просьбой объявить карантин если не национальном, то на региональном уровне.
- Напомним, сегодня, 27 декабря, во всех странах ЕС стартует вакцинация от COVID-19.
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