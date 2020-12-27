Полиция Одессы сорвала нелегальные соревнования стритрейсеров, - СМИ

27 декабря, 2020, 08:02

Сотрудники патрульной полиции Одессы перекрыли участок недостроенной трассы Север - Юг в путепроводе "Поездной", где вечером в субботу, 26 декабря 2020 года, городской автоклуб "Мост" собирался провести последние в этом году автогонки

Полицейские заблокировали место нелегальных соревнований с двух сторон. Они использовали служебные машины и коммунальную технику, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

"На 19:00 на прилегающих к путепроводу улицах собралось около 200 автомобилей. Но, поняв, что заезда не будет, они вскоре разъехались, гудя клаксонами", - отмечает издание.

Любители быстрой езды взамен решили собраться на парковке у гипермаркета "Фоззи", от него отправиться в аэропорт, а оттуда - к железнодорожному вокзалу. Там из-за них образовался пробка.

Через некоторое время до вокзала прибыли патрульные.

Согласно сообщениям в социальных сетях, полицейские задержали несколько нарушителей, применив спецсредства. В пресс-службе патрульной полиции журналистам эти сведения не подтвердили, но и не опровергли.

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